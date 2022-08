Wahlen in Steffisburg – GLP und Mitte mit gemeinsamer Gemeinderatsliste Die GLP und Die Mitte bündeln ihre Kräfte für die Gemeinderatswahlen vom Herbst in Steffisburg. Ziel ist ein zweiter Sitz im Gemeinderat.

GLP und Die Mitte wollen eine zweite Person in den Gemeinderat im Gemeindehaus Steffisburg schicken. Foto: Adrian Moser

Die Grünliberalen und Die Mitte gehen bei den Steffisburger Gemeinderatswahlen am 25. September eine Listenverbindung ein. «Mit der Bündelung der Kräfte in der politischen Mitte können sich die beiden Parteien Chancen auf zwei Sitze im Gemeinderat ausrechnen», heisst es in einer Mitteilung der GLP. Für diese kandidiert Hans Berger, der bisherige Gemeinderat und Bildungsvorsteher. Weitere Kandidierende auf der Gemeinderatsliste sind Reto Neuhaus, der bereits im Grossen Gemeinderat (GGR) sitzt, sowie Yanick Ottmann und Alexa Gauchat Bohren. «Ein zweiter Sitz ist ein hochgestecktes Ziel», ist sich Hans Berger bewusst. «Doch wir versuchen es. Ganz klar ist, dass wir unseren bisherigen Sitz halten wollen.»

«Auch bei den GGR-Wahlen werden die Grünliberalen neben den Bisherigen neue Gesichter präsentieren», schreibt die GLP. Noch seien die Namen auf der Liste aber nicht spruchreif.

Die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde, eine sichere und unabhängige Grundversorgung mit Wasser, Strom und Wärme aus erneuerbaren und ökologischen Quellen blieben ein zentrales Anliegen der Partei. «Nach einer Phase der intensiven Ortsentwicklung soll in der kommenden Legislatur das Zusammenleben im Dorf mehr im Vordergrund stehen», so Berger. Die GLP wünsche sich etwa, dass der Dorfplatz und das Höchhus vermehrt belebt würden und «im Gleichschritt mit dem Wohnungsbau auch Arbeitsplätze geschaffen werden, etwa im Raum5 beim Bahnhof Steffisburg».

Die Mitte mit einem Dreierticket

Für Die Mitte Zulg kandidieren die GGR-Mitglieder Michael Rüfenacht und Yvonne Weber sowie Parteipräsident Thomas Dermond für den Gemeinderat. «Damit stellen sich drei Personen zur Verfügung, welche die Gemeindepolitik bestens kennen und gerne bereit sind, für die Exekutive Verantwortung zu übernehmen», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung zu den Nominationen.

Für den GGR wird Die Mitte Zulg gemäss ihrer Mitteilung voraussichtlich mit zehn Personen zur Wahl antreten. Die definitive Nomination findet am 22. August statt. «Ziel ist, die bisherigen Mitglieder im GGR zu bestätigen und darüber hinaus die politische Mitte im Rat zu stärken», schreibt die Partei. Neben den zwei bisherigen Ratsmitgliedern seien weitere Steffisburgerinnen und Steffisburger bereit, «sich für die Gemeinde zu engagieren und sich für eine verantwortungsbewusste, respektvolle und lösungsorientierte Politik einzusetzen».

Für das Gemeindepräsidium wird Die Mitte Zulg in diesem Jahr nicht antreten. «Dieses wurde erst letztes Jahr mit einem klaren Ergebnis neu gewählt», schreibt die Partei.

