Gemeindewahlen im Seeland – GLP mischt konservatives Kallnach auf Polit-Showdown im Lokalformat: EDU-Urgestein Peter Bonsack und die neu in Kallnach aktive GLP greifen Gemeindepräsident Dominik Matter (SVP) an. Simone Lippuner

Dominik Matter ist amtierender Gemeindepräsident von Kallnach, sein Amt machen ihm nun EDU und GLP streitig. Foto: Adrian Moser

Wer denkt, Wahlen sind nur in der Stadt interessant, kann sich in Kallnach eines Besseren belehren lassen. Dafür, dass der Wahlsonntag vom 25. Oktober einiges an Sprengpotenzial birgt, gibt es mindestens drei Gründe. Erstens: Neu gibt es statt 7 nur noch 6 Gemeinderatssitze zu besetzen. 17 Personen kämpfen darum. Zweitens: Golaten hat als eingemeindetes Dorf Anspruch auf einen Sitz. Drittens: Taufrisch mischt auch die GLP im Wahlkampf mit. Gemeinsam mit EDU und SVP kämpft sie um das Präsidium und macht dem SVP-Mann und Ex-Schwinger Dominik Matter den Thron streitig.