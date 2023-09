Glosse zu neuen Briefmarken – Trub, das neue Mekka südkoreanischer Touristen? Auf den ersten Blick haben die Dörfer Trub und Oeam nichts gemeinsam, auf den zweiten aber sehr viel. Zwei Briefmarken zeigen es augenfällig. Stephan Künzi

Sanfte Hügel und ein schmuckes Dorf – so präsentiert sich Trub auf der neuen Briefmarke. Foto: PD

Südkoreanerinnen und Südkoreaner lieben die Schweiz. Iseltwald am Brienzersee weiss davon ein Liedlein zu singen. Seit der erfolgreichen Netflix-Soap «Crash Landing on You» weiss sich das 400-Seelen-Dorf ihrer kaum zu erwehren. Zu Tausenden strömen sie zum Bootssteg, auf dem der nordkoreanische Offizier Ri Jeong-hyeok während der Dreharbeiten Klavier gespielt hat, posieren in der idyllischen Umgebung für ein Selfie und ziehen so schnell wieder ab, wie sie gekommen sind.