Restaurant in der Spitalgasse – Globus sucht Berner Beizer Der neue Besitzer des Warenhauses Globus will die Gastronomie auslagern. In Bern ist das Restaurant zur Pacht ausgeschrieben. Claudia Salzmann

Strategiewechesel: Globus sucht einen Partner für das Restaurant. Foto: Franziska Rothenbuehler

Vor vier Jahren baute Globus sein Warenhaus an der Spitalgasse um. Damals wurde das Restaurant in den dritten Stock versetzt und mit Schauküche und einer Dachterrasse ergänzt. Globus hatte damals den Ehrgeiz, wie bis anhin das Restaurant selbst zu betreiben. Nun vollzieht Globus einen Strategiewechsel. Für dieses Lokal wird nun ein Partner gesucht. Nicht nur in Bern, auch in den anderen Niederlassungen in Basel, Genf, Luzern und Zürich will der neue Besitzer die Gastronomie abgeben. Wie viele Bewerbungen in Bern eingegangen seien, darüber möchte Marketing-Leiter Reto Waidacher keine Auskunft geben.