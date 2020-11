Besitzerwechsel – Globetrotter gehört wieder den Gründern Die Globetrotter-Gründer Walter Kamm und André Lüthi haben der DK Travel Holding die Aktienpakete wieder abgekauft.

Der Berner Globetrotter-Chef André Lüthi (links) und Verwaltungsratsmitglied Walter Kamm sind wieder im Besitz der Firma, die sie gegründet haben. (Archivbild 2018) Foto: Stefan Anderegg

Der Reiseveranstalter Globetrotter ist wieder im alleinigen Besitz seiner Gründer. Walter Kamm und André Lüthi haben der DK Travel Holding deren 50%-Paket an der Gruppe wieder abgekauft und halten nun je die Hälfte am Reiseunternehmen.

Kamm und Lüthi kaufen das Aktienpaket nach acht Jahren von DK Travel zurück, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. In dieser Zeit habe sich Globetrotter mit 430 Angestellten und rund 250 Millionen Franken Jahresumsatz zur Nummer vier in der Schweizer Reisebranche entwickelt. Zu den finanziellen Details der Rückkaufaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

«Globetrotter ist unser Leben», wird Verwaltungsratspräsident und CEO Lüthi in der Mitteilung zitiert. Nun werde man mit den Führungsteams der einzelnen Firmen der Gruppe Strategien entwickeln und sich auf die «neue Tourismuswelt» nach der Corona-Pandemie vorbereiten.

«Wir mögen kleiner aus der Krise hervorgehen, aber mittelfristig nicht weniger erfolgreich», ist Lüthi überzeugt. Das Portfolio der Gruppe umfasst heute 14 Unternehmen und 22 Marken.

SDA/msc