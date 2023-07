Favergessee oberhalb der Lenk – Gletschersee läuft langsam aus – Wanderwege vorsorglich gesperrt Der Faverges-Gletschersee oberhalb der Lenk hat begonnen auszulaufen. «Langsam», wie die Gemeinde schreibt. Sie geht aktuell nicht von einer akuten Gefahrensituation aus.

Der Favergesee auf dem Plaine-Morte-Gletscher auf einem Bild, das vor drei Jahren entstanden ist. Foto: PD

Auf der Plaine-Morte-Hochebene an der Grenze der Kantone Bern und Wallis hat der Faverges-Gletschersee begonnen auszulaufen. Deshalb hat die Gemeinde Lenk Wanderwege und Bachübergänge im hintersten Simmental vorsorglich gesperrt.

Wie sie auf ihrer Internetseite schreibt, ist das kritische Seevolumen dieses Jahr nicht erreicht worden, so dass sie aktuell nicht von einer akuten Gefahrensituation ausgeht. Die Gemeinde schreibt von einem «langsamen Auslaufen» des Sees.

Der Favergessee bildete sich aufgrund des Eisrückgangs am Südostrand des Plaine-Morte-Gletschers. In einer länglichen Mulde zwischen Fels und Eis sammelt sich im Frühsommer jeweils Schmelzwasser. Sobald der See eine kritische Schwelle erreicht, kam es bis 2018 jeweils zu einer spontanen Entleerung.

Das Wasser strömte dann durch Eiskanäle im Gletscher in Richtung Norden ab. Dort fliesst das Wasser weiterhin zunächst ins Gerinne des Trübbachs, dann der Simme. Die Entleerungen gehen immer zwischen Mitte Juni und Ende August über die Bühne. Naturgefahrenexperten haben rund um den See ein Überwachungssystem eingerichtet.

2018 spontan ausgelaufen

2018 verursachte ein solch spontanes Auslaufen des Sees Schäden im Tal. Vorsorglich wurden unter anderem ein Campingplatz und ein Restaurant evakuiert. Im darauffolgenden Jahr wurde ein künstlicher Abflusskanal ins Gletschereis gegraben, so dass der See sich langsam und kontrolliert in diesen Überlauf entleeren konnte.

Wie der Internetseite der Gemeinde Lenk zu entnehmen ist, kam ein Bagger Ende Juni/Anfang Juli dieses Jahres auf dem Gletscher zum Einsatz. Er räumte aus dem letztjährigen Abflusskanal «Schneehindernisse» weg. Die Arbeiten wurden eingestellt, als die Fachleute feststellten, dass das Wasser durch den Kanal abfliesst.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.