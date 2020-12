Abtritt einer Reizfigur – Glencore-Chef Glasenberg geht in Pension Ivan Glasenberg hat den Zuger Rohstoffriesen geprägt und ist dabei zum Milliardär geworden. Nun kündigt er seinen Abschied an. Seine Nachfolger haben ein schwieriges Erbe vor sich. Jorgos Brouzos

Einer der streitbarsten Manager der Schweiz tritt ab: Glencore-Chef Ivan Glasenberg geht. Foto: LMD

Er lässt sich Zeit bis zum letzten Moment. Vor einem Jahr hat der 63-jährige Glencore-Chef Ivan Glasenberg seinen Abschied von der Firma angekündigt. Er wolle den Konzern mit Sitz in Zug «nicht als alter Mann» führen und 2020 abtreten. Vollzogen hatte er seinen Abschied bislang nicht – bis heute. Nun ist klar, in sechs Monaten tritt Glasenberg ab. Gary Nagle, Leiter der Kohle-Sparte, übernimmt.

Es fällt ihm schwer, sein Lebenswerk abzugeben. Der Südafrikaner, geboren in einem Vorort von Johannesburg, leitet den Rohstoffkonzern seit 19 Jahren. Glasenberg, ambitionierter Geher und Schwimmer, studierte in Südafrika und den USA und stieg dann ins Rohstoff-Business ein. Von Glencore-Gründer Marc Rich wurde er gefördert und leitete den den Kohlehandel.

Nach der Fusion von Glencore mit dem Bergbaukonzern Xstrata war Glasenberg aber nicht als Chef des neuen Riesenkonzerns vorgesehen. Doch setzte er sich gegen seinen Konkurrenten und Freund, den Xstrata-Chef Mick Davis, durch und schwang sich nach oben. «Für mich war immer klar, dass Ivan nicht zurückstehen würde», sagte Rich 2012 der «Handelszeitung».

Mit dem Börsengang wurde Glasenberg zum Milliardär. Sein Anteil an Glencore beträgt rund 9 Prozent, beim aktuellen Börsenwert entspricht das gegen 3 Milliarden Franken. Es war auch schon mehr, der Wert der Glencore-Aktie hat aber in letzter Zeit gelitten. Einige der wichtigsten Rohstoffe waren aufgrund der Covid-Krise weniger gefragt, die Produktionsstätten wurden zumindest vorübergehend geschlossen.

Starkes Wachstum, viele Skandale

Nachdem Glasenberg die Führung bei Glencore übernahm, ging die Expansion schnell voran. Er hat Glencore zu einem Giganten mit 160’000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 200 Milliarden Franken geformt. Die Firma fördert heute auf der ganze Welt Rohstoffe. Ob Nickel in Kanada, Öl im Tschad oder Kupfer und Kobalt im Kongo.

Dabei kam es immer wieder zu Unfällen. So lief etwa 2018 ein Auffangbecken für Abwasser in den Badila-Ölfeldern im Tschad aus, was zu grossem Leid bei der lokalen Bevölkerung führte. Glasenberg sagte kürzlich in der NZZ: «Wir haben aber auf der ganzen Welt 150 Standorte. Dabei kann immer etwas schiefgehen. Sobald wir ein Problem sehen, korrigieren wir es.»

Glencore schreckte auch nicht vor heiklen Deals zurück. So hat die Firma im Kongo mit dem israelischen Geschäftsmann Dan Gertler zusammengearbeitet, um die Schürfrechte einer Mine im zentralafrikanischen Land zu kommen. Gertler ist dort sehr einflussreich, aber auch sehr umstritten. Die USA haben Sanktionen gegen ihn verhängt. Das US-Schatzamt schrieb vor zwei Jahren in einer Mitteilung , dass Gertler sein Vermögen durch undurchsichtige und korrupte Bergbau- und Ölgeschäfte im Kongo angehäuft habe.

Glencore steht deswegen unter Korruptionsverdacht. Die Bundesanwaltschaft (BA) ermittelt, genau so wie die Behörden in den USA und Grossbritannien. Beim Verfahren in der Schweiz geht es um die Frage, ob Glencore genügend unternommen habe, um Korruption in der Demokratischen Republik Kongo zu verhindern.

In den letzten Jahren hat die Firma mehr von sich preisgegeben. Auf Druck von aussen hat sie sich geöffnet. Sie gibt jetzt regelmässig Nachhaltigkeitsberichte heraus, legt die Steuerabgaben in einzelnen Ländern offen, trifft sich mit NGO und mit Journalisten.

Glencore will grün werden

Im Abstimmungskampf um die Konzernverantwortungs­initiative stand Glencore am Pranger, die Initiative wurde teils als «Lex Glencore» bezeichnet – und hielt sich dennoch lange zurück. Am Schluss ging das Unternehmen doch noch juristisch gegen die Organisation Public Eye vor. Der Konzern zweifelte Recherchen zu einer Glencore-Mine in Bolivien an und wollte ihre Verbreitung unterbinden. Dem Image hat das dem Konzern kaum genützt.

Nun will Glencore grün werden und vom Energiewandel profitieren. Bis 2050 will die Firma klimaneutral sein. Ein neue Klasse von Managern machte sich im Konzern in den letzten Jahren breit. Sie sollen die Firma in eine neue, saubere Ära führen. Glencore sieht sich mit seinen Rohstoffen, wie Kobalt bestens gerüstet.

Ohne Kobalt ist der Boom bei E-Autos kaum denkbar, der Rohstoff wird für die Batterien gebraucht. So ist der E-Auto-Pionier Tesla ein wichtiger Kobalt-Abnehmer von Glencore. Davon wird auch Glasenberg profitieren. Zumindest solange er seine Aktien an Glencore hält. Und davon wiederum profitiert die Gemeinde Rüschlikon am linken Zürichseeufer. Dort lebt der Vater von zwei erwachsenen Kindern. Ivan Glasenberg ist mit Riesenabstand grösster Steuerzahler der Gemeinde.