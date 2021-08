Tödlicher Unfall in Bönigen – Gleitschirmpilot stirbt nach Absturz In Bönigen ist am Freitagabend ein Gleitschirmpilot abgestürzt. Der Mann zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er später im Spital verstarb.

In Bönigen ist ein Gleitschirmpilot tödlich verunglückt. Foto: Bruno Petroni

Am Freitagabend gegen 17.15 Uhr erhielt die Kantonspolizei die Meldung, dass in Bönigen ein Gleitschirm abgestürzt sei. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war der Gleitschirmpilot vom Startplatz Breitlauenen in Gsteigwiler gestartet und in Richtung Interlaken geflogen, als er verunfallte.

Ein Passant fand den Mann im Wiesland und leistete erste Hilfe bis ein Team der Rega vor Ort eintraf. Trotz umgehender medizinischer Versorgung verstarb der 76-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern wenig später im Spital. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurden Ermittlungen eingeleitet, schreibt die Polizei.

pd

