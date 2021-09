Spektakulärer Unfall – Gleitschirmpilot landet auf Kran in Biel Am Samstagmorgen ging die Landung eines Gleitschirmpiloten in Biel schief. Er musste von der Feuerwehr vom Arm eines Krans geborgen werden.

Der Gleitschirmpilot hing im Kran fest. Foto: Arthur Sieber

Spektakulärer Unfall am Samstagmorgen in Biel mit glimpflichem Ausgang: Ein Gleitschirmpilot landet am Allmendweg direkt auf dem Arm eines Baukrans. Er kommt auf dem Gerüst zu liegen, der Fallschirm hängt am Kran herunter.

Die Kantonspolizei Bern wird kurz nach 10.10 Uhr zum Unfall gerufen. Nach Angaben von Polizei-Sprecherin Lena Zurbuchen musste der Pilot von der Berufsfeuerwehr Biel aus seiner misslichen Lage befreit werden. Er blieb gemäss aktuellen Angaben unverletzt. Die Allmendstrasse musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

