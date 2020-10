Unfall auf dem Bözingenberg – Gleitschirmflieger bleibt in Baum hängen Am Sonntagmittag ist auf dem Bözingerberg ein Gleitschirmflieger mit seinem Schirm in einem Baum hängengeblieben. Er wurde dabei leicht verletzt.

Der Pilot konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden, der Gleitschirm wurde noch nicht geborgen (Symbolbild). Foto: iStock

Am Sonntag kurz vor 11.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei die Meldung ein, dass auf dem Bözingenberg auf dem Gemeindegebiet Pieterlen ein Gleitschirmflieger in einem Baum hängen geblieben ist. Die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Buel konnte den Mann aus seiner misslichen Lage befreien, so Polizeisprecherin Ramona Mock.

Der Pilot wurde dabei nur leicht verletzt und musste nicht medizinisch betreut werden. Der Schirm wird nach Angaben von Mock zu einem späteren Zeitpunkt geborgen.

sih