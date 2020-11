Zwischen Burgdorf und Wynigen – Gleisarbeiten behindern den Verkehr Wer im November mit den SBB zwischen Bern und Zürich unterwegs ist, tut gut daran, über den Fahrplan informiert zu sein. Züge fallen aus, Reisen werden länger, Anschlusszeiten knapper. Cornelia Leuenberger

Ab nächster Woche wird an den Bahngleisen zwischen Burgdorf und Wynigen gearbeitet. Dieses Bild entstand in Grolley, Kanton Freiburg. Foto: Keystone/Jean-Christophe Bott

Die SBB erneuern in den kommenden Wochen die Fahrbahn zwischen Burgdorf und Wynigen. Deswegen sei die Strecke nur einspurig befahrbar, meldet das Unternehmen. «Die Kundinnen und Kunden müssen mit angepassten Abfahrtszeiten, verlängerten Reisezeiten und Zugsausfällen rechnen.»

Das richtige Billett

Im Detail heisst das: Vom 8. bis zum 22. November fallen die Interregio-Züge Bern–Zürich HB zwischen Burgdorf und Herzogenbuchsee aus – bis auf einige Ausnahmen während der Hauptverkehrszeiten. Stattdessen soll man die Regioexpress-Züge nutzen oder via Bern reisen, schlagen die SBB vor. Einige Verbindungen verkehrten mit angepassten Fahrzeiten, was zu knapperen oder geänderten Anschlüssen führe. Aber Achtung: Reisende, die von Burgdorf nach Olten (und weiter) über Bern unterwegs sind, benötigen ein Billett via Bern. Direkte Fahrscheine berechtigen nicht zur Reise über Bern.

Man bitte die Kundinnen und Kunden, vor Antritt der Reise jeweils den Onlinefahrplan oder die SBB-Mobile-App zu prüfen und genügend Reisezeit einzuplanen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Und warum das alles?

Die SBB erneuern in mehreren Arbeitsschritten die Fahrbahn zwischen Burgdorf und Wynigen. Dabei bauen die Teams über 1050 Meter Schienen, 2300 Tonnen Schotter und 1750 Schwellen neu ein. Die bestehenden Holzschwellen werden durch neue ersetzt. Auf der Baustelle kommt unter anderem ein über 100 Meter langer und 300 Tonnen schwerer Bauzug zum Einsatz. «Die Arbeiten sorgen für eine gut unterhaltene Fahrbahn und sind eine zentrale Voraussetzung, dass die Züge auch weiterhin sicher unterwegs sind und pünktlich ankommen», schreiben die SBB.

Es geht weiter

Mit den Arbeiten im November ist es noch nicht getan: Ende Januar 2021 führen die SBB zwischen Burgdorf und Wynigen während zweier Wochen weitere Gleisarbeiten durch. Aus diesem Grund ist die Strecke vom 24. Januar bis 7. Februar 2021 wiederum nur einspurig befahrbar – es wird noch einmal zu Fahrplaneinschränkungen und längeren Reisezeiten kommen.