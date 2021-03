Oberländer Skigebiete – Gleicher Preis für Top-4-Skipass Der Preis für den Skipass von Adelboden-Lenk, Gstaad, Jungfrau Ski Region und Meirngen-Hasliberg (Top 4) für die kommende Wintersaison bleibt mit 777 Franken gleich hoch. pd

Blick auf den Snowpark im Firstgebiet wo das Skifahren mit dem Top-4-Skipass im kommenden Winter gleich teuer sein wird. PD

«Der Top-4-Skipass von Adelboden-Lenk, Gstaad, der Jungfrau Ski Region und Meiringen-Hasliberg wird auch in der Wintersaison 2021/2022 für 777 Franken (Erwachsene/Vorverkauf) zu kaufen sein», teilen die vier Oberländer Skigebiete in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit.

Die Beteiligten einigten sich diese Woche darauf, das Angebot zum gleichen Preis wie in der laufenden Saison weiterzuführen. Die vier grössten Berner Skigebiete setzen damit nach eigenen Angaben «bereits die fünfte Wintersaison in Folge auf den gemeinsamen Skipass».

Fast 14’000 weniger verkauft

Mit einem Vorverkaufspreis von 777 Franken für Erwachsene koste der Pass nächste Saison gleich viel wie diese Saison. Unverändert bleiben auch die Preise für Kinder und Jugendliche. Der Vorverkauf wird dieses Jahr am 1. Oktober starten und bis am 15. Dezember dauern. «Bis am 24. Dezember 2020 wurden 28’400 Top-4-Skipässe verkauft», teilen die vier Skigebiete weiter mit. Im 2019 seien 42’200 Pässe verkauft worden.