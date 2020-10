Wahlen in Walkringen – Gleiche Nachfrage bei weniger Sitzen Am Sonntag wählt Walkringen seinen Gemeinderat. Acht Kandidierende bewerben sich um vier Sitze. Das Gemeindepräsidium ist bereits vergeben. Fabio Peter

Gemeindeverwaltung Walkringen Foto: Urs Baumann

Am 18. Oktober besetzen die Walkringerinnen und Walkringer ihren Gemeinderat neu. Wegen der Revision der Gemeindeverfassung besteht dieser in Zukunft nur noch aus fünf statt sieben Sitzen. Anders als auch schon möchten deshalb mehr Leute in den Gemeinderat, als es Plätze gibt.