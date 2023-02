Gasvorkommen in Langenthal – Gleich neben den Häusern flammt ein riesiger Bunsenbrenner Die Fachleute entwarnten zu früh, aus dem Bohrloch in Langenthal steigt wieder Gas auf. Dieses wird nun abgefackelt – und sorgt für spektakuläre Bilder. Stephan Künzi

Imposant: Eine grosse Flamme zeugt am Rand des Langenthaler Schorenquartiers vom austretenden Gas. Foto: Marcel Bieri

Die Szenerie erinnert an eine Lektion im Chemielabor einer Schule. Wie aus einem überdimensionierten Bunsenbrenner schiesst aus einem Rohr am Rand des Langenthaler Schorenquartiers eine Flamme in die Höhe. Sie macht klar, dass der Spuk mit dem überraschenden Erdgasfund im Zentrum des Oberaargaus noch lange nicht vorbei ist.