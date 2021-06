Vorschau

Was wird heute erwartet? Die WWDC dient jeweils dazu die neue Software für alle Apple-Geräte vorzustellen. In erster Linie richtet sie sich an App-Entwicklerinnen und -Entwickler. Doch auch fürs breite Publikum ist die Veranstaltung spannend. Zeigt sie doch, was im Herbst auf die eigenen Apple-Geräte kommt und vor allem, was der Konzern für die nächsten Jahre plant.

Nachdem letztes Jahr das iPhone einen rundum neuen Homescreen und der Mac mit macOS 11 grosse Verbesserungen bekommen haben, dürfte heuer vor allem das iPad in den Fokus rücken.

Das neuste Modell verfügt über den selben Prozessor wie der neuste iMac und kommt mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher. Noch nutzt das Betriebssystem iPadOS diese ausgesprochen leistungsfähige Hardware nur ansatzweise. Das sollte sich mit der nächsten Version ändern.

Und nein, mit einer Apple-Brille oder einem neuen iPhone sollte man heute nicht rechnen.