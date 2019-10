Oft gesucht, gut gewählt

Das Zitat wird dem deutsch-österreichischen Schauspieler Curd Jürgens zugeschrieben: «Egal, was die Presse über mich schreibt, Hauptsache, sie schreiben meinen Namen richtig.»

Frei nach Jürgens spielt es keine Rolle, ob eine Nachricht positiv oder negativ konnotiert ist. Sie be­deutet stets Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist das, was letztlich in jeder öffentlichen Ausmarchung am meisten zählt – so auch bei Wahlen.

Diese Logik bewegte den Berner Politik- und Medienwissenschaftler Christoph Glauser im September 2016 – zwei Monate vor den US-Wahlen – zur Prognose, dass Donald Trump gegen Hillary Clinton gewinnen würde.

«Wir stellten ganz einfach fest, dass das Interesse an Trump viel grösser war als an Clinton», so der Leiter des Instituts für angewandte Argumentenforschung (IFAA) mit Sitz in der Stadt Bern.

Glauser hat dieses Interesse gemessen. Zusammen mit der Uni Neuenburg und der North Eastern University of Boston untersuchte er die Nachfragedaten von sämtlichen Suchmaschinen und Social-Media-«Suchen» im Internet.

Er mass dabei keine Klicks, sondern was die Internetnutzer effektiv in den Suchfeldern eintippten. Die Erkenntnis: «Donald Trump» wurde viel öfter gesucht als «Hillary Clinton». Dass viele Meldungen zu Trump dabei negativ waren, spielte keine Rolle – Aufmerksamkeit gewinnt. Bekanntlich traf Glausers Prognose – im Gegensatz zu den vielen Um­fragen – tatsächlich ein.