Abschied in Bleienbach – Glaubenskrise spürt sie keine Annerös Jordi blickt zurück auf ihre Zeit als Pfarrerin in Bleienbach. Mit ihrer Pensionierung zieht es sie auch an einen neuen Ort. Pauline Jacobi

Annerös Jordi war lange Zeit Pfarrerin in Bleienbach. Die Kirche ist für sie ein Ort des Zuhörens. Foto: Beat Mathys

«Es tat etwas weh, aus dem Pfarrhaus auszuziehen», sagt Annerös Jordi. Immerhin hat sie 22 Jahre hier in Bleienbach gelebt, gearbeitet und gewirkt. Nun steht die Pfarrerin unmittelbar vor der Pensionierung. Ihren Wohnsitz hat sie bereits nach Huttwil verlegt.

Es gebe drei alte Regeln für Pfarrpersonen, erklärt die 65-Jährige: Erstens soll die Botschaft Gottes unabhängig vom Ort verkündet werden. Zweitens soll man oder frau nach der Pensionierung die Gemeinde verlassen. Und drittens: Nicht in diese Gemeinde zurückkehren. So sei es leichter, die alte Aufgabe abzugeben. Aber heute sei natürlich alles ein wenig anders, meint die Pfarrerin und lacht.

Ein Ort des Zuhörens

Annerös Jordi ist in Auswil in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Schon als kleines Kind mochte sie den Sonntagsgottesdienst. Die Kirche war für sie ein Ort, an dem Mitgefühl, Zugehörigkeit und Mut gespendet wurden. Sie erinnert sich: «Gerade für mich als kleine Person war es hilfreich, diesen Rückhalt einer höheren Macht zu spüren.»

Neben den Gottesdiensten und der Schule genoss sie es, im Sommer mit den Kälbern auf die Alp zu ziehen. Diese Zeit gefiel ihr so sehr, dass sie Hirtin werden wollte. Es sollte aber anders kommen. Denn zunächst wurde sie Lehrerin.

Knapp zwölf Jahre unterrichtete sie die 1. bis 9. Klasse an einer Gesamtschule im Saanenland. Später folgte das Theologiestudium. 1998 begann Jordi ihre Arbeit als Pfarrerin in Bleienbach, und obwohl sie den Lehrberuf an den Nagel gehängt hatte, blieb ihr das Unterrichten erhalten. Sie übernahm den kirchlichen Unterricht der 2. bis 9. Klassen.

«Ich empfinde es als wertvoll, den Kindern die Kirche als einen Ort des Zuhörens und des Sich-Zeit-Nehmens zu zeigen», sagt Jordi. Ebenso würden in der Kirche über die Zeit hinaus Gefühle geteilt werden: Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten und Beerdigungen finden alle in diesen Räumlichkeiten statt. Damit werden auch einschneidende Erlebnisse geteilt. Diese Atmosphäre verbindet aus Sicht der Pfarrerin die Kirchenbesucher von gestern, heute und morgen emotional miteinander.

Anteilnahme statt Gottesdienst

Eine Glaubenskrise, so empfindet Annerös Jordi, sei in der Gemeinde Bleienbach nicht zu spüren. Zwar kommen nur wenige regelmässig zum Gottesdienst. Dies könne sie jedoch gut nachvollziehen – so hektisch, wie das Alltagsleben sein kann.

«Der Sonntag ist vom Kirchentag zum Hobbytag geworden», meint die Pfarrerin. Das sieht sie jedoch nicht negativ. Jeremias Gotthelf habe sich bereits im 19. Jahrhundert darüber geärgert, dass die Leute nicht in den Gottesdienst kamen, erzählt sie. Dieses Problem sei fast so alt wie die Kirche selbst. Stattdessen freut sie sich, dass nur wenige Bleienbacher aus der Kirche austreten. Ihrer Meinung nach wird die Kirche weiterbestehen – trotz solcher und anderer Schwierigkeiten, die stets wiederkehren.

Denn auch wenn sie die Mitglieder der Kirchgemeinde nicht jeden Sonntag im Gottesdienst antrifft, so durfte sie viele von ihnen bei grossen Feiern begleiten. Ihre Teilnahme an Taufen, Konfirmationen und Beerdigungen habe ihr stets vor Augen gehalten, wie kurzweilig und kontrastreich das menschliche Dasein verlaufen kann.

Sie diagnostiziert wegen der sporadischen Kirchenbesuche keinen Glaubensmangel. Stattdessen freut sie sich, Anteil genommen zu haben am Leben der Bleienbacher – egal, ob in der Kirche selbst oder in der Schlange beim Bäcker. Schliesslich sieht Jordi Gottes Liebe wie das Tageslicht: «Sie ist jeden Tag da, man muss nur das Fenster öffnen und sie hineinlassen».