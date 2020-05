Sanierung soll Platz schaffen – Glatte Wände in der Turnhalle Das Parlament von Münsingen sagt Ja zur Sanierung und Erweiterung einer Turnhalle im Schulzentrum Rebacker. Johannes Reichen

Das Parlament bewilligte knapp 2 Millionen für eine Turnhallensanierung. Foto: rei

Drei Stunden durfte das Münsinger Gemeindeparlament am Dienstagabend maximal debattieren. So lauteten die Corona-Regeln. Dieser Spielraum wurde fast ausgereizt, obschon die Traktandenliste nicht episch lang war. Das lag vor allem an einem Geschäft, der Sanierung der Turnhalle Rebacker II. Das Parlament bewilligte erst nach langer Diskussion einen Kredit von 1,97 Millionen Franken.