Scex Rouge/Col du Pillon – Luftseilbahn ist unbeschädigt Zehn Tage nach dem Grossbrand im Gebäude der Bergstation Glacier 3000 steht fest: Die Luftseilbahn kam schadlos davon. Das Restaurant ist komplett zerstört. Bruno Petroni

Nach dem Brand präsentieren sich die Bergstation und das zerstörte Restaurant Botta so. Foto: Robertus Laan

«Das Restaurant Botta in der vierten Etage sowie das Selbstbedienungsrestaurant im dritten Stock erlitten irreparable Schäden; doch die Gebäudestruktur ist stabil und die Fundamente wurden verschont.» Diese neue Erkenntnis verkündet das Bergbahnunternehmen Glacier 3000 am Dienstagvormittag in seiner Medienmitteilung. «Das Baukonzept und die beim Bau ergriffenen Brandschutzmassnahmen verhinderten, dass die Flammen die untere Ebene erreichen, auf der sich die Luftseilbahn befindet.»