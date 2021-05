«Wie Gin, einfach ohne Alkohol» – Glacé in einer neuen Dimension Das neuste Pop-Phänomen aus den USA, eine Glace-Offenbarung und der günstigste Kanton der Schweiz: Hier ist der Small Talk der Woche, unsere Liste für das gepflegte Tischgespräch. Martin Fischer

Newcomerin Olivia Rodrigo ist aktuell mit «good 4 u» auf Platz eins der US-Charts. Foto: Instagram

Ganz oben

Olivia Rodrigo, 18 Jahre alt, Ex-Disney-Schauspielerin aus Kalifornien («High School Musical: The Series»), ist das Pop-Phänomen der Stunde: Jede ihrer bisher drei Singles schaffte es in die Top Ten der US-Charts, zwei schnellten sogar direkt auf Platz eins.

Rodrigos Sound: Gitarrenpop, mit bravem und hochmelodiösem Punk-Einschlag – wie ihn Avril Lavigne zu Beginn der 2000er populär gemacht hatte.

Das Debütalbum der Newcomerin heisst «Sour» und ist am 21. Mai erschienen. In den Spotify-Trendcharts für neue Songs belegte sie nach dem Release des Albums gleich die Plätze 2 bis 9. Das liegt auch an ihrem bereits massivem Following auf Social Media: Auf Instagram folgen der Musikerin über 10 Millionen Menschen, auf Tiktok sind es knapp 7 Millionen.