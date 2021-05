ESC-Star zurück in der Schweiz – Gjon’s Tears: «Ich habe die ganze Nacht durchgefeiert» Nach seiner Ankunft aus Rotterdam erzählt der 22-jährige Freiburger Sänger von seinen Erfahrungen am Eurovision Song Contest.

Gjon Muharremaj, alias Gjon's Tears, gibt Interviews bei der Ankunft am Flughafen Zürich. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

«Ich kann es noch gar nicht richtig fassen!», sind die ersten Worte des Schweizer Eurovision-Song-Contest-Dritten nach seiner Ankunft am späten Sonntagnachmittag auf dem Flughafen Zürich-Kloten. Der gebürtige Freiburger und Kosovo-Albaner-Secondo Gjon Muharremaj – Künstlername Gjon’s Tears – hatte sich am Samstagabend in Rotterdam in die vordersten Ränge gesungen (lesen Sie hier den Ticker mit Komiker Karpi nach).

Es sei sehr konzentriert und intensiv gewesen, sagte der französischsprachige Sänger aus dem Greyerzerland im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Es war eine unglaubliche Erfahrung, und ich bin mehr als zufrieden.»

Er habe nicht geschlafen, sondern die Nacht mit den anderen Eurovision-Song-Contest-Teilnehmenden durchgefeiert, sagte der 22-Jährige, der ursprünglich am albanischen Vorentscheid teilnehmen wollte. Da dieser aber bereits voll war, bewarb er sich für eine Schweizer Vertretung. Die Menschen zu berühren, sei ihm das wichtigste – und dass er seine künstlerischen Fähigkeiten habe unter Beweis stellen können.

Gjon's Tears war am Flughafen für Selfies und Unterschriften gefragt. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

SDA

