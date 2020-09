Delegiertenversammlung in Thun – Giuseppe Maio ist neuer Präsident der Unia Berner Oberland Die seit einem Jahr bestehende Vakanz ist beendet: Der Krankenpfleger Giuseppe Maio ist neuer Präsident des Regionalvorstands der Unia Berner Oberland.

«Die Beschäftigten brauchen eine starke Vertretung. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, sie aufzubauen», erklärte Giuseppe Maio seine Kandidatur laut einer Unia-Medienmitteilung. Der 57-Jährige, der in Thun lebt und im Bereich Pflege arbeitet, wurde von der Delegiertenversammlung zum Präsidenten der Unia Berner Oberland gewählt.

Der Leiter der Unia Berner Oberland, Giuseppe Reo, begrüsste die Wahl von Maio. «Spätestens mit dem heutigen Tag ist klar: Die Unia ist im Berner Oberland wieder voll einsatzbereit», so Reo. Gerade in der jetzigen Krisenzeit sei das von besonderer Bedeutung: Einerseits brauchten Personen in besonders vom Coronavirus betroffenen Bereichen Rat und Unterstützung. Andererseits müssten Angriffe der Unternehmer abgewehrt werden, die die Krise für ihre Zwecke nutzen wollten.

Delegiertenversammlung der Unia Berner Oberland in Thun: Die Delegierten sprachen sich gegen mehr Sonntagsverkäufe aus. Foto: PD

Beschäftigt haben die Delegiertenversammlung auch die Pläne des Grossen Rats, weitere Sonntagsverkäufe einzuführen: Künftig soll die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage von zwei auf vier verdoppelt werden. Die Delegierten sprachen sich deutlich dagegen aus.

pd