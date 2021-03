Ryan Regez im Pech – Gips statt Podest Wegen Corona verpasst der Skicrosser den Weltcup in Russland. Als Ersatz wollte der Oberländer Europacup-Rennen in Italien bestreiten. Es blieb beim Versuch. Peter Berger

Hand gebrochen und Schulter lädiert: Die Saison ist für Ryan Regez vorbei. Foto: PD

«Wenn man denkt, es könne nicht schlimmer kommen, dann kommt Murphys Gesetz», meldet Ryan Regez aus Italien. Der 28-Jährige aus Wengen verpasste Ende Februar den Weltcup in Georgien, weil er positiv auf Corona getestet wurde. Aus der Isolation entlassen, gewann der Oberländer vor einer Woche an der Lenk die Silbermedaille an der Schweizer Meisterschaft. Weil ein weiterer Test danach wieder positiv war, konnte er danach nicht mit dem Schweizer Team zum Weltcup nach Russland reisen.

Als Ersatz nahm sich Regez vor, die zwei Europacuprennen am Passo San Pellegrino zu bestreiten. Doch am Freitag vor dem ersten Rennen geschah das Malheur. «Die Hand gebrochen, ein Knochen ausgerenkt und die Schulter lädiert», berichtet Regez von seinem unglücklichen Trainingssturz.