Wandertipp – Gipfelgenuss und ein prachtvoller Höhenweg Das umfassendste Panorama der ganzen Brienzer-Rothorn-Kette geniesst man auf dem Wilerhorn – sowohl den Brienzersee als auch den Vierwaldstättersee sieht man von dort. Andreas Staeger

Das Panorama auf dem Wilerhorn ist grossartig; zwischen der Faulhorn- und der Rothornkette liegt der Brienzersee. Foto: Andreas Staeger

Die Tour beginnt bei der Bahnstation auf der Brünig-Passhöhe. Beim nahen Gasthaus Brünig Kulm lässt man die Passstrasse hinter sich und folgt dem Kiessträsschen, das steil den Hang hoch in den Wald führt. Über die hügeligen Alpweiden des Brüniger Älpeli und durch den Schäriwald erreicht man die Alphütten im Gebiet Schäri und gelangt von dort weiter zum Wilervorsess, wo sich ein schöner Tiefblick zum Brienzersee öffnet, der sich fjordartig im Talboden erstreckt.

Rast mit grandiosem Panorama

Von jetzt an geht es sehr steil aufwärts. Die Sicht dehnt sich nun auch auf das Haslital aus; als silbernes Band durchzieht die junge Aare den Talboden von Meiringen. Am Ostgrat des Wilerhorns weitet sich das Blickfeld erneut aus: Gegen Norden sieht man nun in der Tiefe den Lungernsee schimmern; den Horizont prägen die Silhouetten von Pilatus, Rigi und Stanserhorn.