Thuner Gemeinderat – die Bilanz – Gimmel und das emotionale Thema Schule Trotz Gegenwinds besorgter Eltern bodigte Bildungsvorsteher Roman Gimmel (SVP) die Quartierschulinitiative. Im Sportbereich schlug er Pflöcke ein, kam bei einem Projekt aber ins Schwimmen. Michael Gurtner

Gemeinderat Roman Gimmel (SVP). Foto: Patric Spahni

Die Fakten: Vorsteher Direktion Bildung Sport Kultur, 46-jährig, Gemeinderat seit 2011.

Die Themen: Am meisten auf Trab gehalten hat Roman Gimmel in den letzten zwei Jahren die Quartierschulinitiative (QSI). Die klare Ablehnung an der Urne im Herbst 2020 war ein wichtiger Erfolg für den Bildungsdirektor, zumal die Diskussion sehr emotional geführt worden war und die Initianten sich von Gemeinderat und Schulkommission nie richtig ernst genommen fühlten.

Nach jahrelangen Diskussionen und Absprachen wurden sie im Sommer 2019 endlich eingeweiht – die beiden neuen Kunstrasen-Spielfelder bei der Stockhorn Arena. Es ist einer der Erfolge für Roman Gimmel. Foto: Manuel Berger

Ein Coup gelang Gimmel vor bald zwei Jahren, als er verkündete, dass man Zürich den Grossanlass Ironman abluchsen konnte. Ob die verschobene Premiere nun 2021 steigt, darf zumindest angezweifelt werden. Einen Pflock eingeschlagen hat Gimmel mit der Einweihung der zwei zusätzlichen Kunstrasenfelder für den Breitensport neben der Arena. Wie er selbst sagte, war es das Geschäft, das ihn seit Amtsantritt am längsten beschäftigte. Kredite für neue Leistungsverträge oder Subventionen im Sport und der Kultur brachte Gimmel im Stadtrat meist problemlos durch – einzig bei den Geldern fürs Café Mokka, die neu abgerechnet wurden, gab’s Kritik, weil nicht klar war, was stattdessen wo und wie eingespart werden muss.