Vor G7-Gipfel – Gigantische Skulptur aus Elektroschrott sorgt für Aufsehen Der britische Künstler Joe Rush hat Tausende Teile weggeworfener Elektronik zusammengetragen und damit den «Mount Recyclemore» errichtet. Er zeigt die Köpfe der G7-Führer.

Die sieben in der Skulptur abgebildeten Führer sind: Boris Johnson, Yoshihide Suga, Emmanuel Macron, Mario Draghi, Justin Trudeau, Angela Merkel und Joe Biden. Video: Tamedia

Im Vorfeld des Gipfeltreffens wurde in Cornwall eine Skulptur aus Elektroschrott errichtet. Sie zeigt die Köpfe der G7-Führenden – und in Anlehnung an den bekannten Mount Rushmore im US-Bundesstaat South Dakota – trägt sie den Namen «Mount Recyclemore». Die Skulptur soll auf die Schäden hinweisen, die durch die mangelhafte Entsorgung elektronischer Geräte entstehen.

Künstler Joe Rush sieht sein Werk, bestehend aus alten Handy, Computers oder Staubsaugern, als Mahnung an die Regierungschefin und -chefs. »Wir haben es so aufgestellt, dass es in ihre Richtung schaut und ihr Bewusstsein dafür weckt, dass sie alle zusammen im Müllgeschäft drinstecken«, sagte Rush dem Sender BBC. Elektrogeräte müssten besser reparierbar oder haltbarer werden, weil sie ansonsten massenhaft auf Mülldeponien landeten.

Ein Bericht der Vereinten Nationen zeigt, dass 2019 weltweit mehr als 53 Millionen Tonnen Elektroschrott erzeugt wurden – über 9 Millionen Tonnen mehr als fünf Jahre zuvor. 40 Prozent des Schrottes produzierten alleine die G7-Staaten.

Den Auftrag für die Skulptur erteilte ein Unternehmen, das Elektroschrott recycelt. Sie ragt heraus auf einer Anhöhe gegenüber des Carbis Bay Hotels, in dem die Regierungschefs von Freitag bis Sonntag zusammenkommen. Rush hofft darauf, dass die Gipfelteilnehmer seine Skulptur auch wahrnehmen werden, «wenn sie bei der Anreise drüberfliegen».

red

