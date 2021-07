Menuhin-Festival in Zweisimmen – Gigantische Sinfonie aus zwei Jahrhunderten Der deutsche Pianist Sebastian Knauer liess am Menuhin-Festival Wolfgang Amadeus Mozart mit Michael Nyman in einen Dialog treten: ein spannender Abend. Erich Binggeli

Sebastian Knauer arbeitet gern projektartig und hat dies bereits über 50-mal getan. Für «The Mozart Nyman Concert» liess er in der Kirche Zweisimmen am Wochenende unter anderem Sätze aus fünf Klaviersonaten Mozarts in Dialog treten mit sechs eigens für ihn geschaffenen Stücken des englischen Filmkomponisten Michael Nyman.

Sebastian Knauer formte den Klang auf dem Steinway-Flügel und schöpfte die Akustik der Kirche Lauenen aus (Bild von einem Konzert am Menuhin-Festival 2018). Foto: Heidy Mumenthaler



Geschickt hatte er dabei die Mozart-Werke ausgewählt: Ihre Bandbreite reichte nämlich vom berühmten Allegro aus der Sonate Nr. 16, C-Dur, KV 545, wo die Welt noch heil ist, bis zur düster-schmerzvollen Fantasie in c-Moll, KV 475, einem veritablen Bekenntnis, für mich der Höhepunkt des Abends.