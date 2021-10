Textilreinigung in Thörigen – Gift im Keller und Waschmittel im Blut Nach einem halben Jahrhundert geht die Rewa Textilservice AG an die nächste Generation über. In den 50 Jahren hat sich vieles verändert. Maximilian Jacobi

Andreas, Edgar und Daniel Wyttenbach (v.l.). Die beiden Söhne übernehmen ab Ende des Jahres die Geschäftsleitung. Fotos: Beat Mathys

Es ist die Schreckensvision jeder Hausfrau und jedes Hausmannes: In vollen Lieferwagen wird Schmutzwäsche herangekarrt. Jeden Tag. Die Wagenladungen müssen gewaschen, getrocknet, gebügelt, geflickt und gefaltet werden. Rund eine Tonne Kleider – tagein, tagaus.

Was klingt wie eine Herkulesaufgabe, ist für die rund 20 Angestellten der Rewa Textilservice AG in Thörigen Alltag. Und das seit genau 50 Jahren. Neben Seife und Waschwasser mischte sich in das halbe Jahrhundert der Fleckenbekämpfung noch etwas anderes: der technologische Wandel.