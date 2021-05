Klimawandel in der Arktis – Gift im Gletscherwasser Grosse Mengen an Quecksilber fliessen im Schmelzwasser südgrönländischer Gletscher in den Arktischen Ozean. Wissenschaftler sind besorgt, weil sich das Metall in der Nahrungskette anreichert. Martin Läubli

Grosser Schmelzwasserfluss auf dem Eisschild in Westgrönland. Foto: Caspar Haarlov (AP)

Es ist, als ob der Mensch in der Arktis die Büchse der Pandora geöffnet hätte. Seit sich der hohe Norden ungewöhnlich stark erwärmt – dreimal stärker als der globale Durchschnitt –, wird die Kette unheilvoller Entdeckungen immer länger. So tauen nicht nur die Permafrostböden in immer grösseren Tiefen auf und nimmt die Zahl der Waldbrände von Jahr zu Jahr zu. Nun scheint sich auch ein grösseres Problem einer Quecksilbervergiftung aufgrund der Schmelze des Eisschildes in Grönland anzubahnen.

«Es ist die höchste Konzentration von gelöstem Quecksilber, die je in natürlichen Gewässern gemessen wurde.» Jon Hawkings, Geoforschungszentrum Potsdam