EM 2021: Schweiz – Spanien - Die Aufstellung ist da – Zakaria ersetzt Xhaka

Die EM-Euphorie ist jetzt in der ganzen Schweiz angekommen. Vorher war die Begeisterung bei Nicht-Fussballfans ja immer noch nicht ganz angekommen. Ich — jung, weiblich und Fussballfan — bettelte nämlich meine ebenfalls jungen und ebenfalls weiblichen Kolleginnen bisher vergebens an, gemeinsam an ein Public Viewing zu gehen.

Und jetzt? Jetzt organisieren sich meine Kolleginnen sogar selbst, unser Whatsapp-Chat läuft heiss, damit sie rechtzeitig da sind und sicher noch ein Plätzchen finden. Und ich? Ich darf jetzt hier im Büro sitzen und bin nicht mal mit ihnen dabei. Wie sich das Blatt wendet.