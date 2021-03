Verkehrsregime in und um Thun – Gibts bis zum Sommer eine Einigung? Die Mediatoren haben erste Gespräche geführt, nun folgen die Diskussionen am runden Tisch. Im Optimalfall stehen bis zum Sommer Lösungen bereit, wie es mit dem Verkehr weitergeht. Gabriel Berger

Auf der Hofstettenstrasse in Thun (Bildmitte) kommt es regelmässig zu Staus und Beeinträchtigungen. Eine Gruppe von Mediatoren versucht derzeit, zwischen den verschiedenen Interessenvertretern zu vermitteln. Foto: Patric Spahni

Die Meinungen drifteten weit auseinander. Die am Verkehrsforum Thun beteiligten Gemeinden, Verkehrsverbände, Gewerbevereine und weitere Interessengruppen waren sich nicht einig, wie mit dem Einbahnregime in der Thuner Innenstadt und seinen Auswirkungen auf den Gesamtverkehr – insbesondere am rechten Thunerseeufer – weiterverfahren werden soll. Das war vergangenen Herbst. Im Dezember gaben der Kanton Bern und die Stadt Thun dann bekannt, dass ein externes Mediatorenteam für die Lösungssuche beigezogen werde. Es handelt sich um drei Personen einer privaten Firma, die bereits Erfahrung haben mit Planungsprozessen im Bereich Verkehr/Infrastruktur.