Neue Bevölkerungsdaten – Gibt es wirklich immer mehr Kinder in der Schweiz? Seit 1970 gab es in der Schweiz und im Kanton Bern nie mehr so viele Geburten. Genau betrachtet, ist die Geburtenrate aber auf tiefem Niveau stabil. Stefan von Bergen

Woher kommen all diese Kinder? Am Kinderlauf des Grand Prix Bern zeigt sich eindrücklich die seit 2010 angewachsene Kinderzahl. Foto: Manuel Zingg

Kein Wunder, wird es eng in den Schulhäusern. Die Zahl der Geburten hat nämlich im letzten Jahr einen Rekordwert erreicht. 89’644 Kinder kamen 2021 in der Schweiz auf die Welt. Das ist den definitiven Ergebnissen zur Bevölkerungsentwicklung 2021 zu entnehmen, die das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag publizierte. So viele Neugeborene gab es seit 1970 nicht mehr. Von 2020 bis 2021 nahm ihre Anzahl um 4,3 Prozent zu, das ist der höchste Zuwachs seit 1988.