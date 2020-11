BZ us dr Box – Wahlspezial Fuchs: «Ich grüsse nicht erst im Wahlkampf die Leute»

Thomas Fuchs will die SVP in den Gemeinderat zurückbringen. Im Podcast spricht er über seinen Haarföhn, sagt, was in seinem Restaurant auf den Tisch kommt und wieso er aktuell auf Provokationen verzichtet.