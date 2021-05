Kinderbetreuung auf dem Land – Gibt es im Emmental zu wenig Kitaplätze? In Ersigen ist eine neue Tagesstätte geplant. Eine Umfrage zeigt: Das Angebot im Emmental ist eher knapp. Regina Schneeberger

Viele berufstätige Eltern sind froh um einen Betreuungsplatz für ihre Kinder. Foto: Getty Images

Kitaplätze sind gefragt. Denn in vielen Familien sind beide Elternteile berufstätig – sie brauchen also eine Lösung für die Betreuung. Gerade auf dem Land hat aber noch längst nicht jede Gemeinde eine eigene Kindertagesstätte. Auch Ersigen nicht, doch das könnte sich bald ändern. Daniela Waeber will im Dorf mit rund 2000 Einwohnern eine Kita eröffnen. Es sei ein Familienprojekt, sagt Waeber. Ihre Tochter und ihr Sohn wollen ebenfalls mitwirken. Beide haben eine Ausbildung als Fachperson Betreuung gemacht.

Die Kita soll im Elternhaus von Daniela Waeber untergebracht werden, im Gumishole. Zwölf Plätze könnte sie in der 4,5-Zimmer-Wohnung anbieten.