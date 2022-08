Hochwasserschutz am Emme-Oberlauf – Gibt es einen Meringue-Bonus fürs Kemmeribodenbad? Nach Hochwasserschäden ertönt der Ruf nach neuen Schutzmassnahmen. Diese könnten beim Hotel aber am Grundsatz der Kostenwirksamkeit scheitern. Stefan von Bergen

Vom Hochwasser der Emme frontal getroffen: Das Hotel Kemmeribodenbad nach dem Unwetter vom 4. Juli. Foto: Christian Pfander

Womöglich war das Versprechen von Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) etwas voreilig. Bei einem Augenschein im verwüsteten Hotel Kemmeribodenbad kündigte der bernische Bau- und Verkehrsdirektor Ende Juli an: Das Hotel sei «ein derart wichtiger touristischer Hotspot, dass es unbedingt vor künftigen Überschwemmungen geschützt» werden sollte. «Es muss möglich sein, dort in Zukunft ohne Angst eine Meringue zu geniessen», spielte Neuhaus auf den Bestseller auf der Hotel-Dessertkarte an.