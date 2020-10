Mehr Platz für die Aare – Gibt es bald Badeinseln am Zulgspitz? Der Kanton Bern will das Aareufer zwischen dem Schwäbis und der ARA-Brücke sanieren. Bei der Aare-Zulg-Mündung könnten bald Kiesbänke zum Bade locken. Janine Zürcher

So könnte die Zulg-Mündung in Zukunft aussehen. Visualisierung: PD/Emch+Berger, Spiez

Zwischen dem Schwäbis und der ARA-Brücke in Uetendorf verläuft die Aare in einem eingetieften Kanal, der 1872 fertiggestellt wurde. Seit damals hat sich die Flusssohle stellenweise bereits um bis zu 2,5 Meter abgesenkt und tut dies weiterhin, wie aus einem Schreiben des Kantons Bern hervorgeht. Ausserdem sind die Uferverbauungen in marodem Zustand. Es besteht Handlungsbedarf. Der Kanton will den Flussabschnitt sanieren und gibt der Bevölkerung nun Gelegenheit, beim Projekt mitzureden.

Mitwirkung startet am 22. Oktober Infos einblenden Ab 2006 plante der Kanton Bern unter dem Titel «Aarewasser» ein Grossprojekt für einen nachhaltigen Hochwasserschutz zwischen Thun und Bern. Unterdessen wurde das Vorhaben in kleinere Teilprojekte aufgeteilt. Die vier Hauptziele sind aber dieselben geblieben. Es sind dies der Schutz vor Hochwasser, die Sicherung von Trinkwasserreserven, eine aufgewertete Naturlandschaft und der Erhalt eines attraktiven Naherholungsgebiets. Nun beginnt die öffentliche Mitwirkung zu den Plänen, die der Kanton für den obersten Aareabschnitt hegt, der sich auf 2,6 Kilometern vom Schwäbis bis zur ARA-Brücke auf Uetendorfer Boden erstreckt. Der zuständige Oberingenieurkreis II plant die Umgestaltung mit einer Begleitgruppe zusammen, in der unter anderem die Standortgemeinden, kantonale Fachstellen, Werkbetreiber und Strasseneigner, Schutzorganisationen und Freizeitnutzer des Aareraums vertreten sind. (jzh)