Herzlich willkommen

Guten Morgen und herzlich willkommen zum Liveticker zum Slalom in Adelboden, dem letzten Rennen auf dem Chuenisbärgli in dieser Saison. Bereits am Freitag und Samstag in den beiden Riesenslaloms konnten die Schweizer mit zwei Podestplätzen und insgesamt sieben Top Ten-Klassierungen überzeugen. Was gelingt ihnen heute im Slalom?