Fantasieland in der Antarktis – Gib mir das Paradies! Eine italienische Bande erfindet einen Staat am Südpol und betrügt Hunderte. Der Kopf der Betrüger ist ein General der Finanz- und Steuerpolizei im Ruhestand. Oliver Meiler aus Rom

Die Verheissung vom Südpol: Die Betrüger gaben auch die Koordinaten der Hauptstadt ihres Fantasielandes an. Im Bild ein Pinguin, der aus dem Wasser des Rossmeers auf eine Eisscholle springt. Foto: John Weller (AFP)

Wenn jemand kommt und das Paradies verspricht, auf Erden dann noch, stellt der Kopf normalerweise auf Skepsis. Bei den allermeisten, wenigstens. In Italien ist nun eine Bande aufgeflogen, der es gelang, siebenhundert Leute davon zu überzeugen, dass es am Südpol einen kleinen unabhängigen Staat gebe, den «Sovereign Antarctic State of Saint George» nämlich, für die Italiener einfach «San Giorgio», dessen Bürger man für wenig Geld werden könne.

Und dann? Steuersatz: fünf Prozent; den italienischen Fiskus sei man für immer los. Bürokratie: null. Adelstitel: per Mail zugestellt, für ein paar Hundert Euro. Die Hauptstadt des Paradieses, «Città di Sant’Anna», hatte sogar Koordinaten: Breitengrad 75°34S, Längengrad 140°W. Alles erfunden natürlich.

Mindestens 400’000 Euro sollen sie dank der Beiträge hoffnungsfroher Neubürger eingenommen haben.

Ein Zufall brachte den italienischen Staat auf die Fährte der Betrüger. In Catanzaro Lido, dem Strandviertel des kalabrischen Hauptorts, wollte die Polizei eine Wohnung durchsuchen, von der sie annahm, dass sie dem Drogenumschlag diente. Die Tür öffneten dann zwei Männer, die behaupteten, sie seien Minister von San Giorgio in der Antarktis, sie zeigten ihre diplomatischen Pässe. Die Wohnung, sagten sie, sei eine diplomatische Vertretung des Staates. In Catanzaro Lido!

Die Staatsanwaltschaft nahm Untersuchungen auf. Sie liefen unter dem poetischen Codenamen «L’isola che non c’è», «Die Insel, die es nicht gibt», es ist auch der Titel eines berühmten Liedes von Edoardo Bennato. Zwölf Personen stehen jetzt unter Hausarrest, gegen dreissig weitere wird ermittelt. Vorgeworfen wird ihnen Betrug, Bildung einer kriminellen Organisation, Fälschung von Reisedokumenten. Mindestens 400’000 Euro sollen sie dank der Beiträge hoffnungsfroher Neubürger eingenommen haben, von den «Sangiorgesi». Das Geld liegt auf einem Konto in Malta.

So nährten sie die Träume ihrer Opfer: Das Wappen des «Souveränen Antarktischen Staats Saint George» – oder, wie die Italiener sagen, «San Giorgio». Foto: PD

Der Kopf der mutmasslichen Betrügerbande war Mario Farnesi, und hier bekommt die skurrile Geschichte eine barocke Note. Farnesi, 72, ist ein pensionierter General der Guardia di Finanza, Italiens Finanz- und Steuerpolizei. Er firmierte als regierender Fürst des Kleinstaates, als «Principe». Ausserdem in der Regierung von San Giorgio: ein ehemaliger Offizier der Carabinieri und ein hoher Würdenträger des Roten Kreuzes. Wer mag da schon zweifeln?

Manche vermeintliche Betrogene wussten sehr wohl Bescheid: Sie nutzten den Betrug zum Betrügen.

Auf ihrer Website und auf einem Profil auf Facebook gab es allerhand fantasievolle Scheinbelege für die Existenz des Staates: ein Grundgesetz in 94 Artikeln, Faksimile von Stempeln und Insignien, solche von zwei Zeitungen, «La Teocrazia» und «The Antarctic Tribune», sowie vom angeblichen Amtsblatt, der «Official Gazette». Wer trotzdem Zweifel hatte, sollte mit dem Hinweis überzeugt werden, dass der Staat seinen juristischen Sitz in Lugano habe, im Studio eines Notars. Wobei: Kurios war ja auch das.

Unter den vermeintlich Betrogenen waren auch welche dabei, die sehr wohl Bescheid wussten und den Betrug zum Betrügen nutzten. Ärzte zum Beispiel, die in Italien suspendiert waren, weil sie sich nicht impfen lassen wollten: San Giorgio nahm sie in sein Berufsregister auf. Am Flughafen von Teneriffa wies sich neulich ein Drogenkurier mit dem diplomatischen Pass aus dem Paradies aus – und er kam damit durch. Der Südpol ist halt weit weg.

Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

