Auftritt des Fifa-Präsidenten – Gianni Infantino: «Heute fühle ich mich schwul» An einer Pressekonferenz hat Fifa-Präsident Gianni Infantino seine Gefühle vorgespielt. Und versichert, dass alle Menschen in Katar willkommen seien. dpa

Fifa-Präsident Gianni Infantino an der Pressekonferenz in Al-Rajjan. Foto: Abbie Parr/Keystone

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat einen Tag vor dem Startspiel in Katar eine Pressekonferenz in Al-Rajjan abgehalten. Sein Eingangsstatement lautete: «Heute fühle ich sehr starke Gefühle, heute fühle ich mich als Katarer, heute fühle ich mich als Araber, heute fühle ich mich afrikanisch. Heute fühle ich mich homosexuell. Heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich als Arbeitsmigrant.»

Weiter sagte Infantino: «Es ist eine klare Anforderung der Fifa, dass alle, die herkommen, willkommen sein müssen. Egal, welche Religion, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung sie haben.» Die katarische Regierung halte sich daran, sagte der Fifa-Chef.

Die Sicherheit und Freiheit der Menschen der LGBTQI+-Community ist neben den Lebensbedingungen für die Millionen ausländischen Arbeiter in Katar eines der grossen und besorgniserregenden WM-Themen. Infantino betonte auf Nachfrage, alle Menschen seien in Katar sicher. «Die Sicherheit ist von der höchsten Ebene des Landes garantiert. Das ist eine Garantie, die wir ausgesprochen haben und hinter der wir stehen.»

«Auch ich habe einen Prozess durchlaufen» Fifa-Präsident Gianni Infantino

Infantino sagte, Veränderungen erreiche man nur im Dialog. «Wenn jemand denkt, es reicht, harsche Kritik zu üben, das nützt nichts, das wird als Provokation gesehen», sagte der Schweizer. «Die Reaktion wird dann eher sein, sich noch mehr zu verschliessen.»

Wandel brauche Zeit, auch er selbst habe seine Haltung gegenüber diesen Themen im Laufe der Jahre verändert. «Natürlich bin ich überzeugt, dass es erlaubt sein sollte, auch ich habe eine Prozess durchlaufen», sagte er in Bezug auf Homosexualität. Laut Gesetz ist Homosexualität in dem Land verboten und wird mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft.

Weil er rote Haare hatte, wisse er, was Diskriminierung bedeute, sagt Infantino

Als Sohn italienischer «Wanderarbeiter» in der Schweiz wisse er, was Diskriminierung bedeute, sagte Infantino und verwies dabei auf seine persönliche Geschichte. So sei er als Kind unter anderem wegen seiner roten Haare, seiner Sommersprossen und seiner schlechten Deutsch-Kenntnisse diskriminiert worden.

Weiter hat Infantino die Kritik an der WM als «Heuchelei» zurückgewiesen. «Was im Moment passiert, ist zutiefst, zutiefst ungerecht», sagte Infantino am Samstag auf der Eröffnungspressekonferenz zur WM in Doha. «Für das, was wir Europäer in den vergangenen 3000 Jahren getan haben, sollten wir uns für die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anderen Moralpredigten halten.»

Angesichts der massiven Kritik, die die Fifa wegen der Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen einstecken musste, habe sich der Weltverband um das Schicksal der Arbeiter gekümmert, sagte Infantino.

