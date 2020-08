Wahl in Burgdorf – Ghioldi wird Stadtschreiber Der 41-jährige Stefan Ghioldi ist vom Gemeinderat zum neuen Stadtschreiber von Burgdorf gewählt worden. Er ersetzt Roman Schenk, der Ende Februar 2021 in Pension geht. Urs Egli

Der neue Stadtschreiber von Burgdorf: Stefan Ghioldi. Foto: PD

Am 1. November tritt Rechtsanwalt Stefan Ghioldi in den Dienst der Stadt Burgdorf ein. Ab Januar wird der 41-Jährige Nachfolger von Stadtschreiber Roman Schenk, der Ende Februar 2021 in Pension geht. «Wir hatten eine gute Auswahl von Bewerbern, wobei vier Kandidierende in die letzte Runde gekommen sind», sagte Stadtpräsident Stefan Berger (SP) auf Anfrage. Ob Ghioldi einer politischen Partei angehöre, wisse er nicht.