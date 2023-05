Tagestipp: Alogte Oho im Bee-Flat – Ghanaischer Frafra-Gospel in Bern Der ghanaische Sänger Alogte Oho zelebriert mit seiner Band His Sounds of Joy die Dankbarkeit für das schöne Leben.

Für einen Abend in Bern: Alogte Oho & His Sounds of Joy. Foto: PD

Während Monaten lag der ghanaische Sänger Alogte Oho nach einem heftigen Motorradunfall im Spitalbett. Er nutzte die Zeit, um das Lied «Mam Yinne Wa» (God You Love Me So) zu schreiben. Die erfrischende Frafra-Gospel-Hymne wurde ein nationaler Hit und weckte auch die Aufmerksamkeit von internationalen Musikproduzenten. Nun kommt Alogte Oho mit seiner Band His Sounds of Joy ins Bee-Flat und versprüht dabei nicht nur musikalische Leichtigkeit, sondern auch Dankbarkeit für das Leben. (jek)

