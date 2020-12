«Lange, solide Zusammenarbeit» – GFL und EVP bilden im Berner Stadtrat weiterhin ein Fraktion Die Grüne Freie Liste und die evangelischen Volkspartei bilden auch in der neuen Legislatur im Berner Stadtparlament eine Fraktion.

Die GFL und die EVP bilden auch in der neuen Legislatur im Berner Stadtparlament eine Fraktion. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die Berner Stadtratsmitglieder der Grünen Freien Liste (GFL) und der evangelischen Volkspartei (EVP) bilden auch in der neuen Legislatur eine Fraktion. Zu den Gemeindewahlen Ende November 2020 traten die beiden Parteien in unterschiedlichen Bündnissen an.

Ausschlaggebend für die Weiterführung der gemeinsamen Fraktion die «langjährige und solide Zusammenarbeit» im Stadtparlament, wie die beiden Parteien am Freitag mitteilten.

Die GFL zählt im Berner Stadtrat nach den Wahlen neu sieben Sitze, die EVP deren zwei.

sda/ske