Berner Korea-Restaurant Chun Hee – «Gezwungen, definitiv zu schliessen» Nach einem jahrelangen Streit um Aussensitzplätze gibt das Restaurant Chun Hee in der Münstergasse auf. Die Schuld geben die Betreiber der Politik. Christoph Hämmann

Öffnet nicht mehr: Das Restaurant Chun Hee in der Berner Münstergasse. Foto: PD

In Bern war das Restaurant Chun Hee im Februar 2018 längst mehr als ein Geheimtipp. Als Wirtin Eve Angst damals während Olympia in Südkorea im Schweizer Fernsehen regelmässig über die koreanische Küche referierte, erlangte das Korea-Restaurant an der Münstergasse sogar nationale Bekanntheit. Doch im gleichen Jahr – im Sommer 2018 – wurden auch Probleme des Lokals publik.

Der «Bund» berichtete damals über einen Streit um die Anzahl Aussensitzplätze des Chun Hee. Gleichzeitig forderten Politikerinnen von FDP, CVP und GLP die Stadtregierung auf, in der unteren Altstadt die Regeln für die Gastronomie zu lockern. Im vergangenen Dezember schrieb der Gemeinderat allerdings in seinem Prüfungsbericht, dass er keinen Handlungsbedarf sehe. Für Wirtschaftsgärten gelte in der unteren wie in der oberen Altstadt, dass die Betreiber eine Baubewilligung des Regierungsstatthalteramtes benötigen.