Region Orpund – Gezielte Polizeikontrolle nach Autotunern Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag in der Region Orpund Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden vier Lenkende angezeigt, ein Auto sichergestellt.

Die Polizei hatte es bei der Kontrolle am Freitag in der Region Orpund auf Autotuner abgesehen (Symbolbild). Foto: Urs Jaudas

Die Kantonspolizei Bern hat letzten Freitag am Nachmittag und Abend Verkehrskontrollen in der Region Orpund durchgeführt. Gezielt wurden Fahrzeuge gesucht, die unnötigen Lärm verursachen und bei denen Verdacht auf unerlaubte Abänderungen besteht. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung vom Montagnachmittag.

Insgesamt wurden 21 Fahrzeuge kontrolliert – davon sieben im Verkehrsprüfzentrum. Bei einem Fahrzeug wurden Anzeichen von unerlaubten Abänderungen festgestellt, weshalb dieses sichergestellt wurde. Einem weiteren Fahrzeug wurde die Weiterfahrt bis zur Instandstellung der festgestellten Mängel untersagt.

Insgesamt wurden vier Fahrzeuglenkende wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz angezeigt. Dies insbesondere wegen unerlaubten Abänderungen am Fahrzeug und dadurch Verursachen von Lärm, Fahren ohne Berechtigung und weiteren Widerhandlungen.

sda/sih

