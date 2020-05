Amnesty International – Gezielte Angriffe auf Spitäler und Schulen Gemäss einer Untersuchung von Amnesty International wurde in Syrien mehrmals lebenswichtige Infrastruktur zerstört. Die Organisation spricht von Verstössen gegen humanitäres Völkerrecht.

Bei einem Luftangriff Anfang des Jahres in der Provinz Idlib soll auch ein Spital getroffen worden sein. (30. Januar 2020) Keystone/AP/Ghaith Alsayed

Darum gehts Infos einblenden Ein Bericht von Amnesty International spricht von Angriffen auf Spitäler und Schulen in Syrien.

Russische und syrische Truppen sollen dafür verantwortlich sein.

Dies seien Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so die Organisation.

Syrische und verbündete russische Truppen haben laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International gezielt Spitäler und Schulen in Syrien angegriffen. Zwischen Mai 2019 und Februar 2020 hätten die beiden Streitkräfte im Nordwesten des Bürgerkriegslandes mindestens 18 solcher Angriffe verübt. In dem am Montag veröffentlichten Amnesty-Bericht ist von Angriffen auf fünf Spitälern die Rede, die anschliessend hätten schliessen müssen.

Der 40 Seiten lange Bericht stützt sich auf Interviews mit mehr als 70 Menschen, darunter Augenzeugen, Vertriebene, Ärzte, Lehrer, humanitäre Helfer und UN-Mitarbeiter. Forscher werteten für Amnesty ausserdem Fotos und Videos sowie Satellitendaten, Funkverkehr und Angaben von Flugzeug-Beobachtern aus. Die UN-Vertretungen Syriens und Russlands reagierten auf Anfragen der Organisation zu den Vorwürfen nicht.

Russland als wichtiger Verbündeter

Unter den 18 Angriffen auf Schulen und Krankenhäuser waren Amnestys Recherchen zufolge unter anderem zwei Fassbomben durch syrische Truppen. Dazu kamen Luftangriffe durch syrische und russische Jets. Amnesty spricht von «ernsthaften Verstössen gegen humanitäres Völkerrecht», Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie seien Teil einer «etablierten Methode» der Regierung von Präsident Baschar al-Assad im mehr als neunjährigen Bürgerkrieg.

Bei den russischen und syrischen Luftangriffen werden immer wieder auch Spitäler und andere lebenswichtige Infrastruktur in Syrien getroffen. Russland ist in dem Konflikt ein wichtiger Verbündeter der syrischen Regierung. Russische Jets hatten im September 2015 mit Angriffen auf Rebellengebiete begonnen. Mit russischer Hilfe ist es der Regierung gelungen, wichtige Gebiete wieder einzunehmen.

( SDA )