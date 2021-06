Oberland und Emmental – Bund warnt vor Starkregen und Hagel Eine Gewitterfront zieht am Freitagabend über den Kanton Bern. Es herrscht teilweise Warnstufe drei. UPDATE FOLGT

Am Freitag gewittert es in der Schweiz. Von Westen her zieht eine Gewitterfront auf. Am Freitagnachmittag sind in der Westschweiz bereits erste heftige Hagelschauer niedergegangen. In Teilen des Berner Oberlandes, dem Emmental und der Zentralschweiz warnt der Bund vor einer «grossen» Gewittergefahr. Zwischenzeitlich hatte er die Gefahrenstufe 4 erklärt. Diese wurde gegen 18.30 Uhr wieder um eine Stufe gesenkt. Trotzdem muss lokal mit Hagel, Sturmböen und viel Regen in kurzer Zeit gerechnet werden.

mb

