Unwetter im Berner Oberland – Gewitterblitz legt Strandbad lahm Blitze schlugen in ein Schwimmbecken und einen Wald ein. Aus dem Oberland ging bei der Gebäudeversicherung ein gutes Dutzend Schadenmeldungen ein. Bruno Petroni

Ein von Thun aus fotografierter Gewitterblitz schlägt auf dem Niesen ein. Foto: PD

Am Mittwochabend schlug ein Gewitterblitz in eines der Schwimmbecken des Strandbads Thun ein. Und zwar so heftig, dass am Donnerstagmorgen erst mal gar nichts mehr ging.