Gemeindeversammlung in Ochlenberg – Gewitter sorgt für ein jähes Ende Die Stimmberechtigten haben die Jahresrechnung genehmigt. Weiterhin unerledigt ist die Liegenschaftsplanung. Pauline Jacobi

Ob der Schulverband Bettenhausen-Ochlenberg-Thörigen Interesse am ehemaligen Schulhaus Oschwand hat, ist noch immer unklar. Foto: Thomas Peter

Vieles sei geschehen seit Beginn des Jahres, sagte Gemeindepräsident Adrian Fankhauser zu den 41 (von insgesamt 435) Stimmberechtigten, die sich am Montagabend in Ochlenberg versammelt hatten. An der verschobenen Gemeindeversammlung wurden sie über die Jahresrechnung 2019 sowie weitere Anliegen der Gemeinde informiert.