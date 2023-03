Super-G in Aspen – Odermatt: Kugel, Jubiläum – und ein möglicher Fabelrekord Dem Schweizer ist der Gewinn des Super-G-Weltcups nicht mehr zu nehmen. Er siegt trotz abermals missglücktem Start und könnte bald eine Legende übertreffen. Philipp Rindlisbacher UPDATE FOLGT

Welch Saison: Marco Odermatt siegt im Aspen und ist weiterhin kaum zu stoppen. Foto: Keystone

Eines ist sicher: Bei Marco Odermatt muss demnächst ein neuer Trophäenschrank her. Den zusätzlichen Platz wird er brauchen, dürfte er doch bald drei Kristallkugeln erhalten. Im Gesamtweltcup führt er fast schon uneinholbar, im Riesenslalom liegt er ebenfalls deutlich voraus. Und im Super-G ist ihm der Sieg in der Disziplinenwertung nach dem Sieg in Aspen bereits vor dem finalen Rennen nicht mehr zu nehmen.

Odermatt hier, Odermatt da, Odermatt überall: Die Erfolgsmeldungen wollen kein Ende nehmen, selbst nach den zwei WM-Titeln in Méribel ist beim Nidwaldner nicht der Hauch eines Spannungsabfalls zu spüren. Platz 3 in der Abfahrt vom Samstag war der 17. Podestplatz in diesem Winter, der Triumph im Super-G Saisonsieg Nummer 9 und der 20. insgesamt. Zwar tat sich Odermatt in beiden Rennen in Aspen am Start ungemein schwer und verlor im ersten Sektor jeweils unerklärlich viel Zeit, in den technischen Passagen aber verdeutlichte er seinen Status als weltbester Skifahrer der Gegenwart eindrücklich.

Im Super-G siegte er vor dem überraschend starken Deutschen Andreas Sander, der lediglich fünf Hundertstel einbüsste und es mit 33 Jahren erstmals im Weltcup aufs Podest schaffte. Dritter wurde Aleksander Kilde; der Norweger hatte 24 Stunden zuvor den Gewinn des Abfahrtsweltcups fixiert, nun vergab er den Sieg mit einem groben Fehler im unteren Streckenteil.

Aufsteiger Monney stürzt am Samstag schwer

Eine Fahrt am Limit sei es gewesen, resümierte Odermatt und ergänzte, die kleine Kugel bedeute ihm viel. «Der Super-G ist die schwierigste Disziplin. Jetzt kann ich das letzte Rennen richtig entspannt angehen.» Es ist das neunte Mal in der Geschichte, dass ein Schweizer den Super-G-Weltcup für sich entscheidet, Odermatts Vorgänger waren Pirmin Zurbriggen (viermal), Franz Heinzer, Paul Accola, Didier Cuche und Mauro Caviezel.

Trotz einiger abgesagter Rennen wahrte Odermatt gar die Chance, Hermann Maiers Punkterekord im Weltcup zu übertreffen. Der Österreicher totaliserte im Winter 1999/2000 exakt 2000 Zähler, Odermatt hält nun 1626 - bei fünf ausstehenden Rennen, davon drei Riesenslaloms, könnte die einst für unerreichbar gehaltene Marke tatsächlich fallen. Zu überzeugen vermochten in Aspen auch seine Teamkollegen Loïc Meillard und Justin Murisier mit den Rängen 5 und 7. Gino Caviezel fuhr auf Platz 12., direkt vor Niels Hintermann.

Rückschlag: Alexis Monney musste nach einem Sturz vorzeitig aus Aspen abreisen. Foto: Keystone

Der zweite Nordamerika-Ausflug der Skifahrer ist somit zu Ende, er wird als Missverständnis in die Geschichte eingehen. Nicht nur die österreichische Verbandspräsidentin Roswitha Stadlober schimpfte wegen den hohen Kosten, ein sechsstelliger Betrag sei für die zwei Rennwochenenden in den USA notwendig gewesen. «Logistisch, finanziell, und bezüglich Umwelt war das ein Wahnsinn», stellte Stadlober klar. FIS-Rennchef Markus Waldner seinerseits kritisierte die Organisatoren in Aspen und bezeichnete sie als unfähig – es erstaunte nicht, würde der Ort im nächsten Winter bereits wieder aus dem Weltcup-Kalender verschwinden.

Die Übersee-Rennen in unguter Erinnerung behalten wird der Schweizer Alexis Monney: In der Abfahrt vom Samstag stürzte der Romand fürchterlich und verletzte sich am Knie, er wird in den nächsten Tagen in seiner Heimat eingehend untersucht.

