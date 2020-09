Gemeinderatswahlen in Lyssach – Gewinnt die SP einen Sitz? Am 25. Oktober wird in Lyssach der neue Gemeinderat gewählt. Mit einer Ausnahme treten alle Bisherigen wieder an. Trotzdem hofft die SP auf Veränderung. Regina Schneeberger

In Lyssach stehen die Gemeinderatswahlen an. Foto: Thomas Peter

Im Lyssacher Gemeinderat hat die SVP klar die Überhand. Mit fünf von sieben Sitzen hat sie das absolute Mehr. Das ist in dieser Legislatur so, das war schon in der letzten so. Geht es nach der SP, die derzeit lediglich zwei Sitze hat, sollen sich die Machtverhältnisse nun etwas zu ihren Gunsten verschieben. Am 25. Oktober wird in Lyssach der neue Gemeinderat gewählt.